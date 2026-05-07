Загрязнение реки Утка в Петербурге стало уголовным делом

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Утка. Как сообщил депутат Госдумы Михаил Романов, дело возбуждено по статье о нарушении правил охраны природы.

- Неустановленные лица незаконно отсыпали отходы грунта пятого класса опасности на береговой линии реки. Сброс происходил в конце ноября - начале декабря 2025 года. На это пожаловались главе СК Александру Бастрыкину жители новостроек Невского района, - рассказал Романов в своем telegram-канале.

По словам местных жителей, грузовики сбрасывали строительный грунт прямо в реку. На одном из участков протоку засыпали целиком. Инспекторы Росприроднадзора обследовали местность и насчитали 1591,5 тонны отходов. Предварительный ущерб оценили в 67 млн рублей.

Депутат Романов утверждает, что дело возбудили после его запроса. Кто именно занимался незаконной свалкой, пока неизвестно. Следствие устанавливает виновных.