Водителям ЗСД посоветовали заранее проверять баланс транспондера при сбоях связи

Автомобилисты Петербурга стали все чаще сталкиваться с проблемами с оплатой проезда по ЗСД из-за нестабильной работы мобильного интернета. Компания «Магистраль северной столицы» выпустила рекомендации для водителей.

- Не откладывайте проверку баланса на последний момент. Лучше сделать это заранее, чтобы не тратить время в пробке и не создавать аварийных ситуаций на платной дороге, - пишут в пресс-службе компании.

Петербуржцам советуют заранее подключить автопополнение транспондера. Сделать это можно в приложении «Ваш ЗСД 2.0» или в личном кабинете на сайте. Нужно привязать карту, установить порог срабатывания и сумму пополнения. Когда баланс упадет до минимума, платеж пройдет сам.

Если автоплатеж еще не подключен, а интернет плохой, водителям советуют пользоваться мобильными приложениями крупных банков, которые входят в «белые списки». В поиске банковского приложения нужно набрать «ЗСД» - система предложит пополнить счет транспондера.