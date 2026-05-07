Арестант сломал камеру в «Крестах», охотясь на тараканов

Колпинский районный суд рассмотрел иск администрации «Крестов» к одному из заключенных. Его обязали возместить ущерб за сломанную камеру видеонаблюдения. Сумма иска составила 163,5 тысячи рублей.

- Мужчина повредил стационарную камеру в конце октября прошлого года. Учреждению пришлось покупать новую - за 148 400 рублей. Остальное - стоимость доставки и установки, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде ответчик участвовал по видеосвязи. Русским языком он не владел, поэтому общался через переводчика. Он возражал против иска и объяснил: через отверстие в полу под батареей в камеру полезли тараканы. Тогда он налил в таз кипяток и залил насекомых. Вместе с тараканами, по всей видимости, пострадала и камера наблюдения, которая находилась этажом ниже.

Суд отметил, что по закону арестанты несут материальную ответственность за ущерб, причиненный во время содержания под стражей. Документами подтверждено, что камера вышла из строя именно из-за воды. Суд взыскал с мужчины 163 521 рубль и госпошлину - 5 906 рублей.