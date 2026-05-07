Житель Петрозаводска задушил мать-инвалида и получил 12 лет колонии

Суд в Петрозаводске вынес приговор 62-летнему жителю города. Его признали виновным в убийстве родной матери, пишет портал «Карелинформ».

Трагедия произошла летом прошлого года в квартире на Октябрьском проспекте. Между мужчиной и пожилой женщиной вспыхнул конфликт. Причина - уход за больной матерью. Пенсионерка была инвалидом и находилась в беспомощном состоянии, она не могла защитить себя. Во время ссоры сын избил женщину, а потом задушил ее.

- В суде обвиняемый частично признал вину. Он настаивал, что не хотел убивать мать, что сделал это неумышленно, - уточняет издание.

Суд счел доводы неубедительными и назначил наказание - 12 лет колонии строгого режима. Также после освобождения мужчину ограничат в свободе еще на один год.