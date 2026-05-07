Сад-трансформер перед Мариинским дворцом откроется в День города

Сад-трансформер у Мариинского дворца начнет работать с 27 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем telegram-канале.

- Первую экскурсию посвятят Дню города. С июня по саду начнут водить группы каждую пятницу. Аттестованные гиды расскажут, как в центре Петербурга благоустраивают сады, и покажут окрестные достопримечательности, - отметил Пиотровский.

В прошлом году сад-трансформер тоже открыли к концу мая на Синем мосту. Для него использовали отечественные материалы и деревья. Осенью растения не выбросили - их пересадили в открытый грунт в Кронштадтском, Московском и Пушкинском районах, а гортензии и туи отправили в Сестрорецк.

В этом году на организацию сада на Исаакиевской площади из городского бюджета выделили 85 млн рублей. Подрядчика искали до 10 апреля. Работы проведут в три этапа. Сад-трансформер снова станет местом притяжения горожан и туристов.