Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 14:16

Песков объяснил отключение интернета в Москве и Петербурге мерами безопасности

Ограничения мобильной связи могут наблюдаться до 9 мая включительно
Регина МАРИНЕЦ
Крупные операторы начали рассылать предупреждения об ограничениях еще 4 мая.

Крупные операторы начали рассылать предупреждения об ограничениях еще 4 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения мобильного интернета в Москве и Петербурге вводят в рамках закона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что такие меры нужны для безопасности граждан, и это абсолютный приоритет. Власти пока не рассматривают варианты поддержки бизнеса, который пострадал от сбоев.

- На недавнем совещании с министрами президент Владимир Путин отдельно подчеркнул: важно информировать население. Но при этом системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, - напомнил Песков.

Крупные операторы начали рассылать предупреждения об ограничениях еще 4 мая. В сообщениях говорилось, что сбои возможны с 5 по 9 мая. Уже 5 числа в Москве и Петербурге проблемы с доступом к интернету действительно возникли. В Минцифры объяснили это блокировками из-за угроз безопасности, в том числе со стороны украинских беспилотников.

Путин еще 23 апреля говорил, что сбои в работе интернета связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, широкое информирование людей об ограничениях может повредить спецслужбам - преступники, узнав детали, скорректируют свои планы. Поэтому власти действуют, исходя из оперативной необходимости.