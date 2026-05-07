Песков объяснил отключение интернета в Москве и Петербурге мерами безопасности

Крупные операторы начали рассылать предупреждения об ограничениях еще 4 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения мобильного интернета в Москве и Петербурге вводят в рамках закона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что такие меры нужны для безопасности граждан, и это абсолютный приоритет. Власти пока не рассматривают варианты поддержки бизнеса, который пострадал от сбоев.

- На недавнем совещании с министрами президент Владимир Путин отдельно подчеркнул: важно информировать население. Но при этом системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, - напомнил Песков.

Крупные операторы начали рассылать предупреждения об ограничениях еще 4 мая. В сообщениях говорилось, что сбои возможны с 5 по 9 мая. Уже 5 числа в Москве и Петербурге проблемы с доступом к интернету действительно возникли. В Минцифры объяснили это блокировками из-за угроз безопасности, в том числе со стороны украинских беспилотников.

Путин еще 23 апреля говорил, что сбои в работе интернета связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, широкое информирование людей об ограничениях может повредить спецслужбам - преступники, узнав детали, скорректируют свои планы. Поэтому власти действуют, исходя из оперативной необходимости.