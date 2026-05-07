Музей истории метро создадут в Петербурге

Музей истории ленинградского – петербургского метро создадут в Северной столице. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов на встрече с сотрудниками метрополитена. Глава города также передал коллективу Почетный знак «За успехи в труде», который присвоил президент 1 мая 2026 года.

- Петербурга создал свою компанию «Метрострой Северной столицы» и преодолел кризис в этой сфере. Сейчас метро строят, работы и сотрудников будет больше, - заявил градоначальник.

В новом музее могут представить модели проходческих щитов и другого оборудования. А также рассказать о героическом труде первых строителей, о династиях, об истории создания самой глубокой подземки в мире и ее уникальных станциях.

Интересный факт: подземная дорога в Петербурге могла появиться раньше, чем в Лондоне. Еще при Александре I инженеры предлагали прорыть тоннель под Невой - от Адмиралтейской стороны до Васильевского острова. В 1820 году купец Торгованов представил императору такой проект, но не получил поддержки.

А в 1824 году инженер Базен, известный мостостроитель, создал чертеж подземной дороги с проходческим щитом - прообразом современного комбайна для тоннелей. Специальная комиссия проект одобрила, но после смерти Александра I его так и не реализовали. Теперь эту историю обещают рассказать в новом музее.