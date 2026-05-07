Экс-главу МО «Гавань» оштрафовали на 700 тысяч за неисполнение решения суда

Бывшая глава муниципального совета «Гавань» Нэлли Вавилина получила штраф в 700 тысяч рублей. Ее признали виновной в том, что она не восстановила на работе главу местной администрации Петра Зерникова. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Помимо штрафа, с Вавилиной взыскали еще 190 тысяч рублей в пользу потерпевшего - на оплату его представителя в суде, - уточняется в сообщении.

Зерникова впервые уволили еще в 2021 году. После этого он несколько раз выигрывал суды, но его снова увольняли. Вавилина объясняла свои действия тем, что чиновник не заключил несколько важных контрактов и слишком активно занимался контролем. Сам Зерников утверждал, что конкретных претензий к нему не было. Уголовное дело возбудили перед муниципальными выборами 2024 года. На заседании Вавилина заявила, что действовала в рамках своих полномочий.

Мировой судья признал экс-чиновницу виновной. Суд установил, что Вавилина проигнорировала требования пристава. Она не допустила Зерникова к работе, не отменила приказ об увольнении, не выплатила зарплату за время вынужденного прогула и не изменила данные в электронной трудовой книжке. Кроме того, экс-глава ограничила доступ потерпевшего к рабочему месту, не передала ему печать и уставные документы, чтобы он мог самостоятельно подать заявление о смене администрации в налоговую.