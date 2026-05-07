Квартал рядом с метро «Нарвская» получит новое освещение. На границах улиц Ивана Черных и Метростроевцев, а также переулков Молодежного и Сивкова в Кировском районе стартовали работы по установке фонарей. Ранее на этой территории не было освещения, что затрудняло передвижение жителей в темное время суток.

СПб ГКУ «Управление заказчика» уже заказало установку 33 светильников на 28 опорах. Для подключения нового освещения специалисты проложат более 1000 метров кабеля и 16 метров воздушных линий электропередачи.

- Сейчас на территории квартала идут подготовительные и строительно-монтажные работы. Завершить их планируют к декабрю 2026 года, - рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

К слову, в этом квартале расположены историко-краеведческий музей «Нарвская застава» и медицинский центр, а также гостиница и Институт аналитического приборостроения РАН.

Также в 2026 году планируется завершить реконструкцию освещения на дороге, ведущей на Турухтанные острова, и в квартале рядом с Комсомольским сквером.