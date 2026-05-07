С начала 2026 года в Петербурге закрылись 44 управляющие компании. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург». По его словам, в некоторых случаях дома подвергались рейдерским захватам из-за поддельных документов.

- В некоторых ситуациях управляющие компании закрывались после рейдерских захватов, когда использовались поддельные документы. Это создает серьезные проблемы для жителей, которые могут остаться без надлежащего обслуживания своих домов, - рассказал Разумишкин.

Для предотвращения подобных ситуаций была создана функция «Я не голосовал». Это решение позволило 300 домам сохранить свою собственность в прошлом году. Функция дает собственникам возможность выразить свое несогласие с выбранным управляющим и защитить свои интересы.