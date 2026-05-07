Памятник защитникам СВО открыли в Сертолово

В Ленобласти состоялось торжественное открытие памятника «Защитникам Отечества. Группировка войск «Север», установленного на базе 56-го учебного центра. Мероприятие прошло в День создания Вооруженных Сил Ленинградской области при участии губернатора Александра Дрозденко.

- Это не мемориал скорби, а памятник мужеству. Скульптурные изображения воинов, держащих знамя Победы, символизируют братство и взаимовыручку, которые являются основополагающими принципами фронтовой жизни, - рассказал Александр Дрозденко во время церемонии открытия. По словам губернатора, один из героев памятника имеет реальный прототип человека с именем, характером и позывным «Маэстро».

У ног воинов расположили трофейное вооружение натовского образца, чтобы подчеркнуть значимость подвига, что совершили бойцы в зоне СВО, защищая Россию.

Губернатор Ленобласти также выразил благодарность фонду «Суворов» за концепцию и реализацию проекта. В будущем монумент будет дополнен мозаичным панно, которое раскроет боевые заслуги части.