Два фабричных здания выставили на торги в Красном Селе

В рамках программы «Рубль за метр» в Красном Селе пройдут торги по продаже двух аварийных зданий, являющихся памятниками архитектуры. Здания расположены по адресам: ул. Фабричный поселок, 2А и 7А. Об этом стало известно на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Начальная цена каждого лота составляет 1 рубль. Новые владельцы будут обязаны провести реставрацию зданий и адаптировать их для современного использования, например, под гостиницу, ресторан, магазин или офис. Продажа осуществляется по поручению Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга. Заявки принимаются до 27 мая.

- Оба здания находятся на первой линии озера Безымянное и расположены рядом с железнодорожной станцией и остановками общественного транспорта, - сказано на сайте.

Лот №1 - это двухэтажное здание площадью 575,1 кв. м с участком земли 18 соток, построенное в 1904–1905 годах. Лот №2 - двухэтажное здание площадью 974,8 кв. м с участком 14 соток, возведённое в 1905 году.