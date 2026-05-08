Мебельное производство загорелось в Ленинградской области в ночь на 8 мая. Пожар вспыхнул на Шоссейной улице в городе Бугры Всеволожского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил спасателям глубокой ночью 8 мая. Площадь пожара сначала оценили в 500 квадратных метров, позже уточнили – 400 «квадратов». На место экстренно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожар на мебельном складе в Буграх

Загорелись складское и производственное здание. По словам спасателей, тушению мешали две вещи: внутри было много горючих материалов, а планировка помещений оказалась очень сложной - пожарным было трудно подобраться к очагу.

- К ликвидации огня привлекли 46 человек и 19 единиц техники. Пожар удалось локализовать. Сейчас спасатели продолжают ликвидировать открытое горение и проливать конструкции водой, чтобы огонь не вспыхнул снова.

Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания выясняются. На месте работают дознаватели.