Реконструкция «Бал Победы» пройдет в Петропавловской крепости

Театрализованная реконструкция «Бал Победы» состоится на Соборной площади Петропавловской крепости 8 мая. В ней примут участие больше двух тысяч человек. Среди них - 100 профессиональных танцевальных пар, школьники, студенты, юнармейцы и представители общественных организаций.

- Постановка расскажет о народе-победителе. Организаторы хотят подчеркнуть единство поколений и национальностей, благодаря которым была достигнута победа, - пишет ТАСС.

В программе также запланировано торжественное прохождение юнармейских парадных расчетов. В нем примут участие более 250 юнармейцев и курсанты военных учебных заведений города.

Действие начнется в 12:00 одновременно с традиционным полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона. Подготовку и проведение мероприятия координирует Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». Вход на площадь свободный.