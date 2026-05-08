В Петербурге мошенники оформляли кредиты на чужие имена по архивным номерам

Группа взломала 25 аккаунтов банковских приложений. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге завершили расследование дела против группы хакеров. Они взламывали банковские аккаунты через старые телефонные номера и воровали деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Под суд пойдут четверо молодых людей. Организатору 23 года, его подельникам - 21 год. Двое из Иркутской области, одна девушка из Ивановской, - рассказали в полиции.

Схема работала так. Мошенники купили базу с телефонными номерами, которые уже не использовались, но многие из них были все еще привязаны к банковским приложениям бывших владельцев. Аферисты восстановили доступ через SMS, залезли в личные кабинеты и перевели деньги на свои счета. Кроме того, они оформляли кредиты на чужие имена, а деньги забирали себе.

С апреля по июль 2024 года группа взломала 25 аккаунтов и похитила больше 2 млн рублей. Их поймали в октябре. За время следствия мошенники вернули только 190 тысяч рублей - и то не всем пострадавшим.

Организатор остается под подпиской о невыезде. Остальные - под домашним арестом. Дело передали в суд. Фигурантам грозят статьи о краже, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.