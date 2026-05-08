Петербургская биржа запустит торги алюминием с принудительными продажами

Петербургская биржа полностью готова к запуску торгов первичным алюминием. Некоторые марки металла уже внесли в товарную спецификацию в конце 2024 года, однако сделок пока не было - товар выставляли несколько раз, но покупателей не нашлось.

Ситуация изменится, когда вступит в силу совместный приказ Минпромторга и ФАС. Документ обяжет производителей продавать через биржу не менее 10% от месячного объема выпускаемого алюминия.

- На бирже заявили, что готовы начать торги в соответствии с новыми требованиями сразу после выхода приказа, - пишет ТАСС.

Петербургская биржа - крупнейшая товарная площадка России. Сейчас на ней торгуют нефтью, газом, металлами, лесом, удобрениями и сельхозпродукцией. Алюминий станет новым направлением. Власти рассчитывают, что биржевые торги сделают цены на металл прозрачнее и помогут бороться с монополизмом.