Полицейские открыли стрельбу по колесам, чтобы задержать пьяного водителя за рулем угнанной иномарки во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В поселке Свердлово инспекторы ДПС заметили автомобиль Daewoo Nexia. Водителю подали сигнал остановиться для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование и нажал на газ. Началась погоня.

- Нарушитель грубо нарушал правила, вылетал на встречку и проезжал на красный свет. Он не реагировал на требования полицейских и создавал опасность для других водителей и пешеходов. Тогда один из инспекторов решил применить оружие. Сначала он выстрелил в воздух, а затем несколько раз попал по колесам преследуемой машины. Иномарку удалось остановить, - рассказали в полиции.

За рулем оказался 39-летний уроженец страны Центральной Азии. Он находился в России нелегально. По внешним признакам мужчина был пьян, но от медосвидетельствования отказался. Прав у него тоже не было.

Позже в полицию обратилась 57-летняя петербурженка - она опознала свою угнанную машину. Автомобиль вернули владелице. На иностранца составили несколько административных материалов, ему также грозит уголовное дело за угон.