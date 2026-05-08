Финдиректорам и риелторам предлагают самые высокие зарплаты в Петербурге

Самые высокие зарплаты в Петербурге предлагают управленцам и коммерсантам. Лидеры - финансовые директора и агенты по недвижимости. Их медианный доход составляет 250 тысяч рублей в месяц. Коммерческие директора получают 234 тысячи, руководители отделов продаж - 200 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Следом идут руководители маркетинга и рекламы с зарплатой 185 тысяч рублей. Технические директоры, DevOps-инженеры и операционные директоры зарабатывают около 180 тысяч. В десятке также главный инженер проекта и руководитель строительного проекта - чуть больше 174 тысяч.

- В апреле 2026 года средняя предлагаемая зарплата по всем вакансиям в Петербурге составила 92 440 рублей. Это на 9% больше, чем год назад. Самые высокие зарплаты - у топ-менеджмента (почти 155 тысяч), в автомобильном бизнесе (142 тысячи) и в консалтинге (142 тысячи), - сообщила пресс-служба рекрутинговой компании.

В топ-10 также вошли сельское хозяйство (119 тысяч), транспорт и логистика (111 тысяч), строительство (109 тысяч), IT (105 тысяч) и производство (105 тысяч). Замыкают список спорт, индустрия красоты, закупки, маркетинг, рабочие профессии и финансы - там зарплаты около 100 тысяч.