Буйный пассажир автобуса в Петербурге залил 80-летнего дедушку перцовым газом.

Полиция задержала мужчину, который распылил перцовый баллончик в 80-летнего пенсионера в автобусе №145 в Петербурге. Все произошло еще вечером 3 мая. Транспорт двигался по Таллинскому шоссе. В какой-то момент пассажир в синей кепке начал агрессивно себя вести и спорить с окружающими. На замечание дедушки он отреагировал неадекватно и распылил перцовый газ ему в лицо. Тот пытался отбиваться пакетом, но не получилось. После этого другие пассажиры угомонили мужчину, схватив его за руки, однако он вышел на остановке у дома №161 на шоссе и был таков.

Спустя четыре дня неадеквата задержали – у дома №90 на Московском проспекте. Им оказался 53-летний житель Карелии. При себе у него все еще был «перец».

- Опергруппа уголовного розыска изъяла у мужчины баллончик. По факту происшествия возбудили уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ «Хулиганство», - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Теперь буйному мужчине грозит до 7 лет колонии.