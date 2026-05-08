Торжественно-траурная церемония возложения цветов прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в канун 81-й годовщины Победы. В мероприятии приняли участие полпред президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский и другие официальные лица.

Цветы и венки возложили к подножию монумента Матери-Родины. По гранитным плитам кладбища в составе общей колонны прошли представители Конституционного суда, правительства и ЗакСа Ленобласти, Госдумы, Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также делегации ветеранов, блокадников и участников спецоперации.

- Память погибших почтили минутой молчания. Мероприятие завершилось торжественным маршем, - сообщила пресс-служба Смольного.

Цветы возложили представители командования ВМФ, Ленинградского военного округа, Росгвардии, сотрудники федеральных органов власти. В церемонии также участвовали делегации молодежных, общественных и военно-патриотических организаций, а также сотрудники дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в Петербурге.