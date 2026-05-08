Экс-начальника филиала «Россети Ленэнерго» отправили в колонию за взятки

Выборгский районный суд признал Александра Михновец виновным в передаче взятки. Он был учредителем ООО «НПП Элмо Трейд» и одновременно начальником районного филиала «Россети Ленэнерго».

По версии следствия, Михновец передал взятку ведущему специалисту отдела подготовки технических условий службы технологического присоединения. Сумма составила 7,5 млн рублей. За эти деньги чиновник должен был помочь заключить договоры по минимальной цене.

- Мужчина полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, - пишет 78.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд назначил бывшему начальнику наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима и штраф в 18 млн рублей. Также Михновец лишен права работать в энергетической сфере на 5 лет. Полученные взятки - 7,5 млн рублей - конфисковали в пользу государства. Коррупционера взяли под стражу прямо в зале суда.