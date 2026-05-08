Суд не стал отправлять в СИЗО замглавы Кронштадтского ОМВД за аферу со страховкой. Мужчине назначили запрет определенных действий в течение двух месяцев. Правоохранителя обвиняют в покушении на мошенничество в сфере страхования и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- По версии следствия, мужчина вместе с неустановленными соучастниками подал в страховую компанию ложное заявление о ДТП с участием автомобиля «Инфинити QХ80» и другого транспортного средства. Компания одобрила ремонт на сумму более 3 миллионов рублей, но позже провела повторную проверку и не перевела деньги, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Мужчину задержали 6 мая. Сначала он отрицал свою вину, но на следующий день после повторного допроса во всем сознался и все рассказал.