НовостиОбщество8 мая 2026 15:26

В Пулково возобновили вылеты в южные аэропорты городов России

Ранее часть рейсов были отменены или перенесены из-за закрытого неба
Маргарита СУРИНА
В Пулково объявили о восстановлении авиасообщения с южными регионами России.

В аэропорту «Пулково» объявили о восстановлении авиасообщения с южными регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Несмотря на возобновление полетов, в некоторых южных аэропортах все еще возможны временные ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА.

Пассажирам отмененных рейсов рекомендуется не приезжать в аэропорт, поскольку часть рейсов в южные направления уже отменили. Обмен билетов и возврат денег можно оформить дистанционно. А тем, чьи рейсы запланированы или перенесены, советуют проверять актуальную информацию на онлайн-табло перед выходом в терминал. Также для пассажиров, находящихся в аэропорту «Пулково», организовали предоставление питания и напитков.

- Пассажиры имеют право покинуть зону вылета в случае ожидания. При задержке рейса более чем на 8 часов в дневное время они могут обратиться к представителям авиакомпаний для проживания в гостинице, - напомнили в пресс-службе аэропорта.