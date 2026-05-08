Движение поездов приостановили из-за сбоя на ж/д путях в Ленобласти вечером 8 мая

В Ленинградской области произошел сбой в движении электричек. В районе станции Семрино приостановлено движение поездов, следующих в сторону Вырицы. По предварительной информации, проблема возникла из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- Поезда все встали. Выходим через кабину машиниста. Уже 30 минут в очереди на выход, - рассказали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Время задержки составляет более 1 часа.

Как пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе ОЖД, пассажирам электрички также предложили пересадку на другой пригородный поезд, следующий по схожему маршруту. Остальные поезда также движутся с опозданием.

- Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, - отметили в пресс-службе ОЖД.

Напомним, ранее стало известно, что дополнительные электрички запустят с Финляндского вокзала с 9 по 11 мая. С 9, 10, 11 мая любой желающий может отправиться в Зеленогорск, Кирилловское и Рощино. К слову, некоторые поезда будут отменены.