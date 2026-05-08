Александр Беглов поздравил ветеранов и блокадников с Днем Победы в БКЗ «Октябрьский»

На сцене БКЗ "Октябрьский" Александр Беглов поздравил ветеранов и блокадников. Фото: gov.spb.ru

В БКЗ «Октябрьский» прошел праздничный концерт «Ноты, пробившие броню», посвященный 81-й годовщине Великой Победы. На сцену вышли творческие коллективы и ведущие артисты Петербурга и России. На концерте также присутствовали ветераны, блокадники и участники СВО.

Значимых зрителей поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов, врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- В зале собрались те, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, работал у станка, выжил в блокадном Ленинграде и внес свой вклад в Победу, - отметил Александр Беглов. Он также напомнил о словах Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» и подчеркнул, что пока рядом ветераны и блокадники, память о Победе живет в сердцах потомков.

Рассказал губернатор и о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году и подчеркнул, что советский народ одержал победу над фашизмом и освободил многие народы. В завершение выступления Александр Беглов выразил уверенность в победе над современными угрозами, продолжая традиции предков.

Перед публикой выступили народные артисты России Николай Буров, Анна Ковальчук и Василий Герелло, заслуженные артисты РФ Анастасия Мельникова и Светлана Письмиченко, солист Мариинского театра Михаил Петренко и другие.