Участники программы «Время героев Санкт-Петербурга» встретились с жителем блокадного Ленинграда Анатолием Туробинским

В преддверии 81-й годовщины Победы Анатолий Владимирович Туробинский, известный житель блокадного Ленинграда и автор множества изобретений, встретился с участниками губернаторской кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга». Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

- Встреча стала значимым событием, объединяющим опыт и знания старшего поколения с современными инициативами по развитию молодежи и подготовке будущих специалистов, - рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Среди разработок Анатолия Туробинского - схемы автоматики шасси для «Лунохода-1» и «Лунохода-2», аппараты для исследования поверхности Марса, Венеры и Фобоса. Также он участвовал в испытаниях робота, предназначенного для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, кадровая программа «Время героев Санкт-Петербурга» была создана по инициативе губернатора Александра Беглова в 2024 году.