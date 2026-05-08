Съезд и несколько полос перекроют на ЗСД с 9 по 15 мая из-за ремонтных работ

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) с 9 по 15 мая пройдут ремонтные работы. В связи с этим на некоторых участках магистрали будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали. Так, съезд на Краснопутиловскую улицу (с севера на юг) перекроют с 20:00 9 мая до 6:00 11 мая.

На пункте взимания платы «Благодатная-Автомобильная» закроют две левые полосы с 20:00 9 мая до 6:00 12 мая, участок после ПВП «Благодатная-Автомобильная» (движение с севера на юг) перекроют на протяжении 1,5 км на двух левых полосах с 20:00 9 мая до 6:00 12 мая, а съезд к набережной Екатерингофки (с юга на север) будет закрыт на двух крайних правых полосах на участке длиной 2,5 км с 20:00 9 мая до 6:00 12 мая.

Также съезд и въезд с набережной Екатерингофки (с юга на север) перекроют правую полосу на участках по 1 км с 20:00 9 мая до 6:00 15 мая. Развязка с набережной Макарова (с севера на юг) будет закрыта на двух левых полосах на участке длиной 5 км с 20:00 9 мая до 6:00 12 мая.

- Пункты взимания платы перед развязками с КАД (Север) и Новым шоссе (с юга на север) будут поочередно перекрывать одну полосу (№8 и №7 соответственно) с 20:00 12 мая до 6:00 15 мая, - отметили в пресс-службе.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать указания временных дорожных знаков и следить за информацией на табло переменной информации.