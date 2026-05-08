«Это административный фильтр»: Для чего японские визовые центры ужесточили проверку документов россиян

В феврале текущего года в Москве и Петербурге заработали японские визовые центры. Но это только усложнило получение визы из-за ужесточения проверки документов россиян. К примеру, при семейных поездках каждый член группы обязан иметь полные копии финансовых и личных бумаг всех остальных путешественников. Таким образом Япония проводит «административный фильтр», считает ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

- Япония переходит от стандартного визового контроля к многоступенчатой бюрократической модели, где главным барьером становится не отказ, а повышенная скрупулезность при сборе документов, - цитирует Климова Федерал Пресс.

Так, страна не закрывает границы, но отсекает случайных заявителей в то время как как качественный сегмент - интеллектуальный и премиальный туризм - принимает правила игры. Парадоксально, но, по мнению Климова, это лишь укрепляет имидж Страны восходящего солнца как «эксклюзивного и защищенного направления».