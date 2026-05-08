Лахта включит праздничную подсветку в честь Дня Победы до утра 10 мая

В Петербурге праздничные огни украсят Лахту. Фото: https://max.ru/lakhtacenter

В Петербурге в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в комплексе небоскреба «Лахта Центр» вечером 9 мая организуют световую инсталляцию. Здания комплекса украсят огни, которые будут работать с 21:30 9 мая до 5 утра 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба небоскреба.

- «Лахта Центр» поздравляет с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне! – отметили в пресс-службе «Лахта Центр».

Напомним, ранее Смольный утвердил проект планировки новых башен «Лахта Центра». Проект охватит участок, ограниченный Высотной и Бобыльской улицами, Пляжевым переулком, а также Водной и Береговой улицами и Полевым переулком. Ожидается, что «Лахта-2» будет достигать высоты 710 метров и иметь общую площадь 411,6 тысячи квадратных метров. «Лахта-3» будет в высоту 570 метров и площадью 322,5 тысячи квадратных метров.