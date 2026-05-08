«Продолжение спекуляции»: Продюсер заявил, что новая песня-исповедь Долиной не вызовет жалость у публики

После громкого скандала с квартирой Лариса Долина выпустила песню-исповедь «Момент истины». В ней подпортившая репутацию народная артистка жалуется на тяжелую судьбу и сравнивает себя с Иисусом, который идет на распятие. Сработает ли мученическая баллада? Музыкальный продюсер Евгений Бабичев считает, что это невыигрышный пиар-ход, передает «Абзац».

- Выпуском подобных песен она не сможет вызвать сочувствие у публики. Долина не сходила вообще со страниц ни интернет-порталов, ни журналов. На мой взгляд, выпуск этой песни – это не что иное, как, наверное, с ее стороны продолжение спекуляции. Может быть, даже понравилось такое внимание, не знаю, - поделился мнением Бабичев.

Продюсер отметил, что для лояльности аудитории Долиной не нужно «приносить 101 извинение для того, чтобы вымолить понимание и прощение» - лучше сменить фокус в творчестве, закрыв историю с квартирой. Тем более, что в плане таланта и техники все осталось на прежнем уровне.