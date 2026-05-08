Новую котельную построили в Курортном районе Петербурга

В Петербурге появилась новая котельная. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию новой газовой котельной, расположенной в Курортном районе на Кривоносовской улице.

Котельная будет снабжать теплом многоквартирные жилые дома, которые строятся в районе, а также важные социальные объекты - детский сад на 110 мест и школу на 825 мест. Это обеспечит комфортные условия для проживания и обучения в этом районе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по инвестициям.

- Включение нового теплового источника в схему теплоснабжения Петербурга до 2033 года было предусмотрено приказом Министерства энергетики России, - рассказали в пресс-службе комитета.

Запуск котельной запланирован на конец мая 2026 года.

Напомним, ранее стало известно, когда в Петербурге отключат отопление.