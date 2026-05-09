Митрополит Варсонофий совершил молитвенный объезд в Петербурге

Молитвенный объезд совершили в Петербурге накануне 9 Мая. Его возглавил митрополит Варсонофий. Вместе с ним по городу с иконой и священнослужителями проехали губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Объезд стартовал у Казанского собора и далее перешел на КАД, пока не обогнул всю Северную столицу. В рамках молитвенного объезда вспоминали добрым словом и поминали героев, павших во время блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны.

- Также участники объезда молились о здравии ветеранов СВО, которые борются сейчас с современными нацистами, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов напомнил, что молитвенные шествия и объезды характерны для России любых времен.

- Мы хорошо знаем предание о том, как в ноябре 1941 года, когда фашисты подошли к Москве, священнослужители с иконой Казанской Божией Матери трижды облетели столицу, и она так и не была взята, - сказал губернатор.