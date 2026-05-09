Александр Беглов поздравил участников парада на Дворцовой с Днем Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов поприветствовал и поздравил с 9 Мая участников парада Победы на Дворцовой площади. Напомним, перед началом торжественного мероприятия по площади прошёл расчёт участников СВО – это были военнослужащие группировки «Север», сформированной в 2024 году на базе ЛВО.

Всего в строю прошли свыше тысячи военных Санкт Петербургского гарнизона – представителей Вооружённых сил РФ, Нацгвардии, МЧС и МВД. Участники почтили память погибших минутой молчания. В параде участвовали курсанты и офицеры ведущих военных академий Петербурга, а также впервые выступил сводный расчёт барабанщиков военных оркестров города. Музыкальное сопровождение обеспечил сводный военный оркестр гарнизона.

- День Победы - наш самый народный праздник. Сегодня на Дворцовой площади мы показали, что мы едины. С нами герои СВО, которые достойно продолжают дело своих дедов и прадедов, - отметил губернатор Александр Беглов.