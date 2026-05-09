Жена задержанного петербуржца узнала в суде, что он девять лет ей изменял

Суд в Петербурге раскрыл, что мужчина девять лет изменял жене с любовницей, которая к тому же еще и взяла его фамилию. Фото: t.me/SPbGS

Петербуржец Тимур ударил сотрудницу полиции, а его жена узнала о факте измены мужчины в суде, где ему избирали меру пресечения. Но обо всем по порядку. «Санта-Барбара» началась так: утром 6 мая мужчина вскипел и ударил по голове полицейскую в сквере Героев-Ижорцев. Его, естественно, задержали, и доставили в суд. Там допросили девушку мужчины – Елену. Она положительно его охарактеризовала и рассказала, что девять лет состоит в отношениях с Тимуром и даже взяла его фамилию, но расписываться не стала: «Я уверена в чувствах, зачем эти формальности в виде брака?». Каково же было удивление участников процесса, когда в суд на следующий день вызвали официальную супругу петербуржца – Кристину. Она никакую Елену знать не знала.

- Кристина была очень удивлена и, мягко говоря, раздосадована тем, что Тимур ей изменял. Адвокат мужчины возражал против того, чтобы его отправили в СИЗО, и сообщил, что он очень-очень социализирован, ведь у него аж две семьи. Сам Тимур заявил, что «никого не бил и ничего такого не делал», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге Тимуру избрали стражу. Он просидит в СИЗО минимум до 6 июля 2026 года, пока идет следствия. В отношении него возбудили уголовное дело по применении насилия в отношении представителя власти: в перспективе это до пяти лет колонии.