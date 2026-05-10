Площадь зеленого пояса вокруг Петербурга составит 172 тысячи гектаров

Правительство РФ приняло решение о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Петербурга. Согласно документу, площадь пояса составит 172 тысячи гектаров. Об этом сообщил ТАСС.

- Создание лесопаркового зеленого пояса предусмотрено пунктом 6 статьи 62.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Решение о создании такого пояса и его площади принимается правительством РФ после согласования с соответствующими регионами и по итогам общественных слушаний, - передает агентство.

Из общей площади зеленого пояса в 172 тысячи гектаров 150 тысяч гектаров будут находиться на территории Ленобласти, а оставшиеся 22 тысячи гектаров - на территории Северной столицы.

Напомним, ранее стало известно, что зеленый пояс вокруг Петербурга получит охранный статус.