Вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив у стен Петропавловской крепости во время посадки. Инцидент произошел 9 мая на Заячьем острове в Петербурге около 18:20. Из-за порывов ветра, вызванных лопастями вертолета, сначала не устояла одна из берез, а затем в воду улетела и детская коляска – охнувшая мать попыталась ее поймать, но поскользнулась и упала на траву. Об этом сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор».

- Мимо проплывал катер. Капитан поспешил на помощь, но сел на мель, - рассказали в телеграм-канале.

Вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив у стен Петропавловской крепости

К счастью, трагедии удалось избежать - ребенка внутри не оказалось. В этот момент малышка сидела на руках у отца. Видео поделились очевидцы. На кадрах четко виден номер на бортовом хвосте вертолета. По информации из открытых источников, такие воздушные суда обычно используются для чартерных перевозок.