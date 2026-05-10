Видеостудия и литературные экскурсии пройдут на XXI Книжном салоне в Петербурге

С 21 по 24 мая в Петербурге пройдет XXI Международный книжный салон. Основные площадки мероприятия - Дворцовая площадь и здание Главного штаба. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. В этом году на Дворцовой площади впервые откроется видеостудия для прямых эфиров с экспертами. Также будет работать информационный пункт, где можно будет записаться на литературные экскурсии. Популярную книжную террасу сделают двухэтажной.

- Более 260 издательств и организаций примут участие в салоне. Основные темы - Год единства народов России, а также юбилеи Владимира Даля и Михаила Салтыкова-Щедрина, - отметили в пресс-службе.

Программа включает более 280 событий: встречи с писателями, лекции, семинары, круглые столы, мастер-классы и презентации книг. Для детей будет организована специальная зона с игровыми аттракционами.

Также гостей ждут выступления музыкантов в честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Каждый посетитель сможет бесплатно отправить открытку в любой город России через «Литературную почту».

Вход на все площадки будет бесплатным.