НовостиЭкономика10 мая 2026 11:22

Смольный выделит 186 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей в 2026 году

Деньги помогут частично компенсировать затраты на выплату процентов по кредитам
Маргарита СУРИНА
Меры поддержки направлены на стимулирование роста сельхозпроизводства.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление о выделении субсидий для сельскохозяйственных производителей в 2026 году. Средства выделят в рамках городской программы «Развитие промышленности, инноваций и агропромышленного комплекса». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Из городского и федерального бюджетов на субсидии и поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса выделят 185,9 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе.

Деньги помогут частично компенсировать затраты на выплату процентов по кредитам, взятым для развития растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Также субсидии помогут возместить расходы на производство молока.

Меры поддержки направлены на стимулирование роста сельскохозяйственного производства в городе.