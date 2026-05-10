Из Пулково вылетели рейсы в память о героях Великой Отечественной войны

Акция была организована в честь памяти участников Великой Отечественной войны.

Одна из авиакомпаний провела акцию «Бессмертный полк» на борту самолетов, которые выполняли рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Волгоград - Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Пулково». Акция была организована в честь памяти участников Великой Отечественной войны. Пассажирам рейсов раздали георгиевские ленты - как символ мужества и героизма.

Набрав высоту 10 тысяч метров, экипаж и пассажиры провели акцию «Бессмертный полк». Участники подняли фотографии своих родственников, участвовавших в войне, и отдали дань уважения подвигу героев. Во время полета звучали песни военных лет, которые пели вместе и экипаж, и пассажиры.

- Этот день всегда будет символом героизма, мужества и несгибаемой воли наших предков. Мы выражаем глубокую благодарность ветеранам, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.