В Петербурге задержали пьяного мужчину, пытавшегося помешать скорой помочь человеку

Медики приехали на вызов для оказания помощи мужчине. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали агрессора, пытавшего помешать работе скорой помощи. Инцидент произошел 8 мая около 21:00 возле парка Сосновка в Выборгском районе. Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, медики приехали на вызов для оказания помощи мужчине, который почувствовал себя плохо на улице.

- Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего, но его нетрезвый знакомый отказался покидать место происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчина вел себя агрессивно и попытался силой проникнуть в салон скорой помощи, повредив замок на сдвижной форточке.

36-летнего нарушителя задержали росгвардейцы. К слову, ранее он уже имел административные проблемы за употребление алкоголя в общественных местах. После этого медики смогли госпитализировать нуждающегося в помощи мужчину.

Задержанного доставили в отдел полиции.