В Петербурге стартовал V Гастрономический фестиваль

В Петербурге открылся Гастрономический фестивале. Фото: https://max.ru/id7838482852_gos

В Петербурге стартовал гастрономический фестиваль, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гости могут попробовать солдатскую гречневую кашу с тушенкой бесплатно. На фестивале работают 37 торговых точек, где представлены блюда русской, кавказской, сибирской и дальневосточной кухонь.

Для детей организован бесплатный аттракцион «Паровозик», а в отдельном шатре проходят творческие мастер-классы. Также на фестивале работает кинотеатр под открытым небом, где показывают фильмы киностудии «Ленфильм», посвящённые Великой Отечественной войне.

- Развитие гастрономической инфраструктуры сегодня немыслимо без опоры на отечественные традиции и локальные бренды. В фокусе нашего внимания - российская гастрономия и активное участие производителей из регионов страны, - отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.