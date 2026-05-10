Петербуржцев призвали не бояться доставки продуктов из супермаркетов

Роспотребнадзор развеял миф о доставке продуктов.

Петербуржцам объяснили, как работают курьерские сервисы. Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленобласти разъяснил несколько популярных заблуждений, связанных с заказом продуктов и блюд на дом. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Как рассказали в пресс-службе ведомства, в первую очередь бояться несанкционированного списания средств не стоит.

- Интернет-эквайринг обеспечивает безопасность платежей, и магазины не могут списать больше денег, чем подтверждено покупателем. Оплата происходит только за заказанные товары, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также многие могут переживать за испорченные продукты. Продукты для доставки отбираются так же, как и для обычных покупателей. Просроченные товары утилизируются, а сервисы доставки требуют, чтобы в заказе были продукты с оставшимся сроком годности не менее половины. Если клиент получил некачественный товар, он может вернуть его через службу поддержки.

Кроме этого, Роспотребнадзор разъяснил, что весь город обслуживается различными магазинами, поэтому нет домов, куда невозможно доставить заказ. Стоимость доставки не завышена, и в приложениях можно использовать фильтры и промокоды.

- Если клиент отменил заказ из-за долгого ожидания, деньги возвращаются полностью. Если заказ был принят, то оплачивается в полном объеме. В качестве компенсации иногда могут предложить промокод или бесплатную доставку, - уточнили в пресс-службе.

Важно помнить, что любая замена товара обязательно согласовывается с клиентом. Если покупатель не участвует в выборе аналога, сборщик подбирает товар, который максимально соответствует цене и характеристикам оригинала.