Массовое ДТП с автобусом и фургоном произошло в Кингисеппе

Автобус ехал без пассажиров и задел одну из машин по касательной. Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Кингисеппе произошло массовое ДТП с участием автобуса, фургона и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобили столкнулись на улице Воровского вечером 10 мая. Примерно в 20:30 там произошла авария с участием рейсового автобуса, фургона и двух легковушек. По предварительным данным, есть пострадавшие.

- Автобус ехал без пассажиров и задел одну из машин по касательной, - уточнили в полиции.

Сначала полиция сообщила об одном госпитализированном. Позже в ведомстве уточнили: травмы получили два человека. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Движение в районе аварии затруднено. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.