Водитель мусоровоза задавил насмерть бабушку с тростью в Петербурге

Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил женщину. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Пожилая женщина с тростью погибла под колесами мусоровоза в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка шла с палочкой по проезжей части перед домом на проспекте Ударников. В этот момент ее сбил мусоровоз, который двигался задним ходом. Многотонная машина проехала по женщине, не оставив ей ни шанса на спасение. От полученных травм бабушка скончалась на месте. Ей было 88 лет.

- Трагедия случилась 10 мая в 07:25 утра. Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил женщину, - пояснили в полиции. При этом, даже после аварии мужчина не остановился.

В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Его отпустили под обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.