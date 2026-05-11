НовостиПроисшествия11 мая 2026 8:17

Водитель мусоровоза задавил насмерть бабушку с тростью в Петербурге

Машина двигалась задним ходом, а пенсионерка, вероятно, попала в его слепую зону
Регина МАРИНЕЦ
Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил женщину.

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Пожилая женщина с тростью погибла под колесами мусоровоза в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка шла с палочкой по проезжей части перед домом на проспекте Ударников. В этот момент ее сбил мусоровоз, который двигался задним ходом. Многотонная машина проехала по женщине, не оставив ей ни шанса на спасение. От полученных травм бабушка скончалась на месте. Ей было 88 лет.

- Трагедия случилась 10 мая в 07:25 утра. Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил женщину, - пояснили в полиции. При этом, даже после аварии мужчина не остановился.

В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Его отпустили под обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.