Яблоневую аллею высадили на Ржевской площади в память о героях войны

Информационный стенд установили в сквере накануне Дня Победы. Фото: Администрация Красногвардейского района

Яблоневую аллею высадили на Ржевской площади в Красногвардейском районе. 25 деревьев будут носить имена Героев Советского Союза.

- Информационный стенд установили в сквере накануне Дня Победы. Возле каждого имени нанесли QR-код - отсканировав его, можно подробно узнать о подвиге героя, - рассказали в районной администрации.

Деревья появились здесь в прошлом году в рамках всероссийской акции «Сад Памяти». На стенде перечислены имена героев, чья судьба связана с этой территорией либо которые покоятся на Большеохтинском или Пороховском кладбищах. Некоторые из увековеченных имен предложили местные жители.

В годы Великой Отечественной войны станция Ржевка была ключевым стратегическим объектом. Именно здесь начинался сухопутный участок легендарной Дороги жизни. Теперь память о героях, защищавших Ленинград, увековечена и в живых деревьях, и в современных технологиях.