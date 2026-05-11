Завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего в День Победы в Ленобласти

Ребенка нашли живым в тот же день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семилетнего мальчика, пропавшего 9 мая в Буграх, нашли живым. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Матвей пропал в Буграх 9 мая 2026 года. Волонтеры распространили ориентировку с приметами мальчика: рост 110 см, худощавый, светлые волосы, карие глаза. Был одет в зеленую куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

- Ребенка нашли живым в тот же день. Поиски завершены, - сообщили спасатели. С ним все хорошо, он вернулся к родителям.

Ранее «КП-Петербург» писала, что мальчик пропал в ночном лесу под Петербургом. Подростка удалось найти ночью, его вывели из массива и передали в руки родственников. Когда мальчика нашли, он сидел возле то ли ручья, то ли узкой реки, дожидаясь помощи от взрослых. Он не плакал и вел себя довольно смело.