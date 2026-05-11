НовостиДом. Семья11 мая 2026 16:49

Лев Адам из Ленинградского зоопарка отметил 20-летний юбилейвидео

Юбиляру подарили сочный кусок мяса
Регина МАРИНЕЦ
Адам - настоящий долгожитель. Фото: Ленинградский зоопарк

10 мая лев Адам из Ленинградского зоопарка отпраздновал юбилей - ему исполнилось 20 лет. В его день рождения сотрудники устроили для именинника настоящий сюрприз.

Для Адама приготовили подарок: бочку, завернутую в крафтовую бумагу, и картонную коробку с сочным мясом. Украшали презент работники отдела хищных млекопитающих.

Видео: Ленинградский зоопарк

- Также зоопарк опубликовал звуковую загадку - мощный рык юбиляра. Подписчики легко справились с вопросом, - сообщили в пресс-службе зоопарка, добавив, что таким образом хотели напомнить о потрясающем голосе зверя.

Адам - настоящий долгожитель. В дикой природе львы редко доживают до такого возраста. Сотрудники зоопарка гордятся своим питомцем и надеются, что он еще долго будет радовать посетителей своим царственным видом и громким голосом.