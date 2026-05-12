Делегация Азербайджана посетит экономические форумы в Казани и Петербурге

У России и Азербайджана традиционно насыщенный график встреч. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Россия ожидает приезда азербайджанских делегаций на два крупных экономических форума, сообщил официальный представитель МИД Михаил Калугин. Первый пройдет в Казани с 12 по 17 мая - это форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». Второй - Петербургский международный экономический форум, который состоится с 3 по 6 июня.

- У России и Азербайджана традиционно насыщенный график встреч. Сейчас стороны прорабатывают визиты высокого уровня на этот год, - передает слова дипломата ТАСС.

Напомним, 16 апреля прошло очередное заседание российско-азербайджанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Калугин выделил сотрудничество по развитию западного ответвления международного транспортного коридора «Север - Юг» вдоль Каспийского моря через Азербайджан из России в Иран. Соответствующее соглашение подписали 21 декабря 2024 года.

Дипломат назвал этот проект стратегическим для всей Евразии. Его значение, по словам Калугина, выходит далеко за рамки отношений только двух стран. Развитие коридора поможет наладить торговлю между многими государствами, а форумы в Казани и Петербурге станут площадками для обсуждения дальнейших шагов.