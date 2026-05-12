Петербург и Ленобласть оказались среди лидеров по числу укусов клещей

Петербург и Ленобласть попали в список регионов России, где чаще всего клещи кусают людей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

- Всего в медицинские организации обратились свыше 43 тысяч человек, которых укусили клещи. Больше всего пострадавших в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении.

С начала года прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали больше 2,2 млн человек. Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной.

Особое внимание уделяют профилактике. Специалисты проводят обработки в парках, скверах, на территориях школ и летних лагерей. На сегодняшний день обработано больше 46 тысяч гектаров.

В Петербурге и Ленобласти с 30 апреля по 6 мая клещи укусили 347 человек. Из них 229 пострадавших - в черте Северной столицы. Сезон активности клещей продолжается.