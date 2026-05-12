Поиски Героя России, пропавшего в Кузбассе, засекретили

Пропавшего ищут с начала апреля. Фото: Администрация правительства Кузбасса

В Кемеровской области продолжаются поиски таинственно исчезнувшего Героя России Алексея Асылханова, который пропал несколько недель назад. Как сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на собственник источники в силовых ведомствах, поиски пропавшего активно продолжаются, но публичной информации о них нет.

- Силовики отказываются давать информацию о том, как ведется розыск, с объездом территорий или только информационно, - уточняет издание.

Хранят молчание и поисковики-волонтеры, которые привлекались к поискам пропавшего мужчины. Как ранее сообщала «КП-Петербург» Алексей Асылханов пропал 3 апреля в городе Юрга. Мужчина пошел на работу, но домой не вернулся. В ходе поисков стало известно, что он сел в незнакомую машинную и бесследно исчез. Дома мужчину ждет жена Валерия, которая находится в положении.